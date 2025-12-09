L'appello di Grazia per ritrovare il suo Baloo | Riportatelo da me ha 11 anni ed è epilettico

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazia cerca disperatamente il suo beagle Baloo, scomparso a Caserta il 23 novembre. L'11enne epilettico ha bisogno di cure urgenti: senza i farmaci rischia la vita. L'appello della proprietaria invita chiunque abbia informazioni a aiutarla a ritrovare il suo amato cane.

Baloo, beagle malato di 11 anni, è scomparso a Caserta il 23 novembre. La sua umana Grazia lo sta cerca senza sosta: "Senza farmaci rischia di non farcela". 🔗 Leggi su Fanpage.it

