Lanzada | recuperati i rottami dell' elicottero precipitato giovedì scorso
Occhi all’insù in Valmalenco, dove si è completata la complessa operazione di recupero dell’elicottero precipitato nei giorni scorsi e distrutto nell’impatto contro una parete rocciosa a Lanzada.Il velivolo, di proprietà della società austriaca Wucher Helicopter GmbH, è stato recuperato dalla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Un elicottero è precipitato questa mattina sui monti di Lanzada, in provincia di Sondrio. Il pilota e due operai che erano a bordo sono stati recuperati vivi. Un terzo operaio è purtroppo deceduto - facebook.com Vai su Facebook
Elicottero si schianta in Valtellina: estratte vive tre persone, ma c’è un morto. Alla guida “il pilota degli 8 mila” - Secondo le prime indiscrezioni a guidare il mezzo sarebbe stato Maurizio Folini: maestro di sci, guida alpina e pilota dei soccorsi tra le vette himalayane ... Lo riporta dire.it
Malore fatale sulle piste da sci: 43enne muore a Livigno
