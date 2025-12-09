L’Antitrust UE avvia indagine contro Google per utilizzo AI nella ricerca
L’Antitrust europea ha avviato una indagine formale contro Google per l’ipotesi di condotta anticoncorrenziale nell’utilizzo di contenuti online per scopi di intelligenza artificiale. Scopo dell’indagine è valutare se Google abbia violato le norme UE sulla concorrenza, utilizzando i contenuti degli editori web, nonché i contenuti caricati sulla piattaforma di condivisione video online YouTube, per l’utilizzo nel campo dell’intelligenza artificiale. I termini dell’indagine. L’indagine esaminerà, in particolare, se Google stia distorcendo la concorrenza, imponendo termini e condizioni iniqui a editori e creatori di contenuti, o concedendosi un accesso privilegiato a tali contenuti, svantaggiando così gli sviluppatori di modelli di IA concorrenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
