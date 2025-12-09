L’Antitrust europea ha avviato una indagine formale contro Google per l’ipotesi di condotta anticoncorrenziale nell’utilizzo di contenuti online per scopi di intelligenza artificiale. Scopo dell’indagine è valutare se Google abbia violato le norme UE sulla concorrenza, utilizzando i contenuti degli editori web, nonché i contenuti caricati sulla piattaforma di condivisione video online YouTube, per l’utilizzo nel campo dell’intelligenza artificiale. I termini dell’indagine. L’indagine esaminerà, in particolare, se Google stia distorcendo la concorrenza, imponendo termini e condizioni iniqui a editori e creatori di contenuti, o concedendosi un accesso privilegiato a tali contenuti, svantaggiando così gli sviluppatori di modelli di IA concorrenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Antitrust UE avvia indagine contro Google per utilizzo AI nella ricerca