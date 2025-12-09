L’Antitrust UE avvia indagine contro Google per utilizzo AI nella ricerca

L’Antitrust  europea ha avviato una  indagine formale contro Google  per l’ipotesi di condotta anticoncorrenziale nell’utilizzo di contenuti online per scopi di  intelligenza artificiale. Scopo dell’indagine è valutare se Google abbia  violato le norme UE sulla concorrenza, utilizzando i contenuti degli  editori  web, nonché i contenuti caricati sulla piattaforma di condivisione video online  YouTube, per l’utilizzo nel campo dell’intelligenza artificiale. I termini dell’indagine. L’indagine esaminerà, in particolare, se Google stia distorcendo la concorrenza, imponendo termini e condizioni iniqui  a editori e creatori di contenuti, o concedendosi un  accesso privilegiato  a tali contenuti, svantaggiando così gli sviluppatori di modelli di IA concorrenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

