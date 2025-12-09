L’Antitrust multa Sky Italia | Pratiche commerciali scorrette

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Sky Italia con 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali considerate scorrette. La multa riguarda tre condotte specifiche nella gestione dei prezzi dei servizi televisivi, sollevando questioni sulla trasparenza e correttezza nelle strategie di mercato dell'azienda.

L'Antitrust ha inflitto a Sky Italia una sanzione complessiva di 4,2 milioni di euro, contestando tre diverse condotte ritenute scorrette nella gestione dei prezzi dei servizi televisivi. L'Autorità spiega che il procedimento ha riguardato, da un lato «l'ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv Sky», comportamento per il quale sono stati comminati due milioni di euro di multa, e dall'altro l'estensione di quegli incrementi anche alle offerte di Now, nonostante il claim «finché non disdici» potesse far credere che tali pacchetti ne fossero esclusi, con una ulteriore sanzione da 800 mila euro.

