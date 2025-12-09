L' Antitrust commina una maxi multa ai call center
AGI - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di sei società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell'energia (Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.; J.Wolf Consulting S.r.l.) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group S.r.l. e Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l.). Nello specifico, si legge in una nota, le sanzioni sono state cosi' articolate: 160 mila euro in solido a Titanium e Fire, 120 mila euro a J.Wolf Consulting, 80 mila euro a Nova Group e 40 mila euro a Communicate,120 mila euro a Entiende. 🔗 Leggi su Agi.it
