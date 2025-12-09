L' antisemitismo è una cosa seria ma la politica italiana non se ne accorge

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è molto parlato, nei giorni scorsi, di un disegno di legge depositato da alcuni parlamentari del Partito Democratico, che si pone come obiettivo la lotta all’antisemitismo e, più precisamente, la lotta ai sentimenti e alla propaganda anti-ebraici. In realtà, a prendersi la scena molto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Roccella: “Antisemitismo non legato solo al fascismo. Gite ad Auschwitz servite a cosa?”

Roccella contro università e “gite” ad Auschwitz: «A cosa sono servite? A dire che l’antisemitismo era solo fascismo». Poi l’attacco agli atenei: «Luoghi di non-riflessione»

A cosa serve il suo ddl contro l’antisemitismo? La mia lettera aperta a Gasparri