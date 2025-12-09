L' antisemitismo è una cosa seria ma la politica italiana non se ne accorge
Si è molto parlato, nei giorni scorsi, di un disegno di legge depositato da alcuni parlamentari del Partito Democratico, che si pone come obiettivo la lotta all'antisemitismo e, più precisamente, la lotta ai sentimenti e alla propaganda anti-ebraici. In realtà, a prendersi la scena molto.
Roccella: “Antisemitismo non legato solo al fascismo. Gite ad Auschwitz servite a cosa?”
Roccella contro università e “gite” ad Auschwitz: «A cosa sono servite? A dire che l’antisemitismo era solo fascismo». Poi l’attacco agli atenei: «Luoghi di non-riflessione»
A cosa serve il suo ddl contro l’antisemitismo? La mia lettera aperta a Gasparri
Il ddl Delrio sull’antisemitismo divide la politica. Ecco cosa dice la definizione Ihra e perché è esploso il caso. Approfondimento completo su Il Dubbio. - facebook.com Vai su Facebook
Stretta sui social, vigilanza nelle università: cosa prevede la legge Delrio sull'antisemitismo (di F. Olivo) Vai su X
