L’anno nuovo che non arriva | il film di Bogdan Mure?anu sulla vigilia della rivoluzione rumena

Premiato a Venezia e all’Euro Balkan Film Festival, “L’anno nuovo che non arriva” di Bogdan Mure?anu racconta con ironia e tensione la vigilia del crollo del regime di Ceau?escu. Arriva nelle sale italiane dal 4 dicembre il nuovo film di Bogdan Mure?anu, “L’anno nuovo che non arriva”, distribuito da Trent Film in collaborazione con DNA. Premiato come Miglior Film nella sezione Orizzonti dell’81ª Mostra del Cinema di Venezia e vincitore di tre riconoscimenti all’ Euro Balkan Film Festival (tra cui Miglior Film per la Giuria Giovani e Miglior Attore Protagonista ad Adrian Vancic?), l’opera è una tragicommedia che esplora la psicologia collettiva di un Paese sull’orlo del cambiamento, dove l’umorismo diventa strumento per raccontare l’assurdità del potere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

