L' Angelo è tra i migliori ospedali d' Italia secondo il rapporto Agenas

Veneziatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale dell'Angelo di Mestre è ai vertici in Italia in base al rapporto dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari del ministero della salute. È una delle due strutture in tutta Italia, assieme all'ospedale di Sivigliano in Piemonte, a essere stata valutata con livello “alto” o. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

È morto Donato D’Angelo. La Basilicata perde uno dei suoi migliori enologi e produttori

angelo 232 migliori ospedaliI migliori ospedali in Italia secondo Agenas, due eccellenze e tanti rimandati - Solo quelli di Savigliano e Mestre eccellono in tutte le aree. Come scrive quifinanza.it