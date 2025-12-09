Landucci vede in tv Allegri infuriato al telefono e fa una battuta | ma nessuno gli crede

Durante una trasmissione televisiva, Landucci ha osservato Allegri infuriato al telefono e ha scherzato sulla scena. Quando gli è stato chiesto in diretta cosa stesse dicendo il tecnico, il vice di Allegri ha fornito una spiegazione vaga, lasciando spazio a dubbi e interpretazioni sulla situazione.

Il vice di Allegri dà una spiegazione vaga quando gli chiedono in diretta tv cosa stesse urlando il tecnico: "Eh. non lo so, ma quando è fuori è sempre al telefono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

