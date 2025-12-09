Landucci nel post-partita di Torino-Milan | Mai trovato un gruppo così Sull’infortunio di Leao …

Dopo la partita Torino-Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Nel post-partita, ha commentato l'atmosfera del gruppo e ha affrontato il tema dell'infortunio di Leao, fornendo aggiornamenti e riflessioni sulla situazione della squadra in vista delle prossime sfide di Serie A.

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Landucci nel post-partita di Torino-Milan: “Mai trovato un gruppo così. Sull’infortunio di Leao …”

Landucci (via Sky): "Come sta Pulisic? Può giocare? Se è in panchina significa che è a disposizione e quindi utilizzabile."

Post-partita, Landucci: "La squadra ci ha creduto e non ha mollato"