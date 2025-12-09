Landucci dopo Torino Milan | Oggi abbiamo messo a rischio la serie di vittorie Il gol di Rabiot ha dato convinzione Pulisic? Campione Ecco come sta Leao

Dopo la vittoria del Milan a Torino, Landucci, vice di Allegri, analizza l’incontro evidenziando il rischio della serie di successi interrotta e sottolineando l'importanza del gol di Rabiot, l'apporto di Pulisic e lo stato di Leao. Un commento che mette in luce i punti salienti della prestazione dei rossoneri e il lavoro di squadra.

Landucci dopo Torino Milan, vice di Massimiliano Allegri, analizza la vittoria dei rossoneri a Torino elogiando gruppo, staff e singoli. Le parole Nel post partita di Torino Milan 2-3, a prendere la parola ai microfoni di Sky Sport è stato Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri, che ha commentato la prestazione rossonera soffermandosi su .

Al posto di #Allegri squalificato dopo il rosso rimediato contro la Lazio, in campionato contro il Torino ci sarà il suo vice Marco #Landucci. I precedenti sorridono al vice di Max Allegri. Con lui in panchina il Milan ha sempre vinto: due vittorie in Coppa Italia contr Vai su X

SEI IL MIGLIORE AL MONDO Questa la frase che #Landucci ha detto a #Maignan dopo il fischio finale del derby di domenica sera Siete d'accordo? - facebook.com Vai su Facebook

Landucci: "Leao farà domattina gli esami, un fastidio all’adduttore" - Marco Landucci, vice di Max Allegri, ha parlato a Sky Sport al termine di Torino- Secondo milannews.it