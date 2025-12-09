Landucci a Sky | Questo Milan non molla mai ma c’è bisogno che torni Allegri! Mi sono rotto un po’ le scatole ecco come sta Leao

Il viceallenatore del Milan, Marco Landucci, commenta la recente vittoria in rimonta contro il Torino, sottolineando la tenacia della squadra. Durante l'intervento a Sky, ha espresso la necessità di rivedere Allegri in panchina e ha aggiornato sulle condizioni di Leao, evidenziando le sfide e le emozioni vissute dai rossoneri.

Inter News 24 Il viceallenatore del Milan, Marco Landucci, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in rimonta conquistata oggi contro il Torino. Nel post-partita della rocambolesca vittoria contro il Torino, Marco Landucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la rimonta rossonera. Lo storico vice di Massimiliano Allegri ha elogiato lo spirito di sacrificio della squadra, ringraziando in particolare Christian Pulisic: l’esterno americano si è messo a disposizione nonostante un malessere fisico, risultando decisivo. Landucci ha poi sottolineato l’importanza tattica e psicologica della rete siglata dal centrocampista francese Adrien Rabiot, fondamentale per riaprire la gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Landucci a Sky: «Questo Milan non molla mai, ma c’è bisogno che torni Allegri! Mi sono rotto un po’ le scatole, ecco come sta Leao»

