Lando Norris il ragazzo che con la sua guida ha rimesso in moto la Formula 1

Lando Norris si distingue come una delle figure più moderne e promettenti della Formula 1. Con uno stile di guida preciso e un carattere vivace, ha saputo conquistare il pubblico e rinnovare l’immagine dello sport. La sua abilità tecnica e il talento naturale lo collocano tra i piloti più interessanti della scena attuale.

Lando Norris è diventato il campione del mondo più contemporaneo che la Formula 1 potesse immaginare: leggero nell’ironia, chirurgico nella guida, con una sensibilità tecnica quasi da ingegnere. Ma per capire l’anno che lo ha portato in cima bisogna guardare più che alla sua testa o al suo piede destro: bisogna aprire idealmente il cofano – o almeno ciò che ne resta, visto che nelle monoposto moderne il motore è un oggetto nascosto come un segreto di stato. La sua macchina è il prodotto di una filosofia nuova: non una vettura da domare, ma una piattaforma che dialoga. Il telaio rigido ma non nervoso gli permette di impostare curve velocissime senza correggere troppo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Lando Norris, il ragazzo che con la sua guida ha rimesso in moto la Formula 1

