Lando Norris ha scelto | la decisione del nuovo campione del mondo sul numero 1 sulla vettura 2026
Lando Norris si prepara a lasciare il segno nel campionato di Formula 1, annunciando la sua decisione sul numero 1 sulla vettura 2026. Dopo aver conquistato il suo primo titolo iridato, il pilota inglese si appresta a vivere nuove sfide e a consolidare il suo ruolo tra i protagonisti della massima categoria del motorsport.
Lando Norris prosegue nei, meritatissimi, festeggiamenti per il suo primo titolo iridato nella massima categoria del motorsport. Il pilota inglese, infatti, con il terzo posto di Abu Dhabi ha sigillato il suo trionfo, mettendo le mani sul Mondiale di Formula Uno 2025. Riuscire a interrompere il dominio di Max Verstappen non era affatto scontato, ma il pilota classe 1999 c’è riuscito e lo vorrà celebrare in una maniera ben evidente. A quanto pare, infatti, Lando Norris ha deciso: vuole il numero 1 sul muso della propria McLaren edizione 2026. La conferma arriva direttamente dalle sue parole: “ È una tradizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
