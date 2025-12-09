Lanciano parrocchie in concorso per l' albero di Natale più originale

Torna il concorso dell'albero di Natale delle parrocchie e degli enti di culto. L'amministrazione comunale di Lanciano promuove anche quest’anno l'iniziativa che mira a valorizzare il senso di comunità e a rafforzare lo spirito natalizio.Possono partecipare tutte le parrocchie e gli enti di culto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it