Lanciano parrocchie in concorso per l' albero di Natale più originale
Torna il concorso dell'albero di Natale delle parrocchie e degli enti di culto. L'amministrazione comunale di Lanciano promuove anche quest’anno l'iniziativa che mira a valorizzare il senso di comunità e a rafforzare lo spirito natalizio.Possono partecipare tutte le parrocchie e gli enti di culto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Arte, fede e creatività: nei musei diocesani di Lanciano e Ortona nuovi laboratori per famiglie, parrocchie e scuole
I dipinti della Cattedrale Madonna del Ponte per le giornate di valorizzazione del patrimonio del Ministero della cultura 2025 Visite gratuite guidate per ammirare “La pittura napoletana del Settecento nella Cattedrale di Santa Maria del Ponte a Lanciano” sabat - facebook.com Vai su Facebook
Concorso Albero di Natale 2025 Lanciano: come iscriversi - L'iniziativa coinvolge parrocchie ed enti di culto per promuovere tradizione e creatività. Da abruzzonews.eu
