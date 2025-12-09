Lancia una pietra contro l' auto in corsa | minorenne nei guai

Bolognatoday.it | 9 dic 2025

Una bravata che è costata una denuncia per violenza privata a un 17enne che, apparentemente senza motivo, ha centrato con un sasso il parabrezza di un'auto che in quel momento stava passando sulla strada. Un gesto tanto sconsiderato quanto pericoloso per il conducente, che ha fatto in tempo a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

