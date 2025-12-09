Lancia una pietra contro l' auto in corsa | minorenne nei guai
Una bravata che è costata una denuncia per violenza privata a un 17enne che, apparentemente senza motivo, ha centrato con un sasso il parabrezza di un'auto che in quel momento stava passando sulla strada. Un gesto tanto sconsiderato quanto pericoloso per il conducente, che ha fatto in tempo a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Lancia una pietra e sfonda il parabrezza di un’auto, paura per il 19enne alla guida: minorenne nei guai
Per il 25° anniversario di Harry Potter, LEGO lancia nuovi set esclusivi mentre si attende la serie HBO; prezzi fino a 159,99€. https://cinema.everyeye.it/notizie/harry-potter-svelato-set-lego-25-anni-de-pietra-filosofale-846125.html?utm_medium=Social&utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Lancia una pietra e sfonda il parabrezza di un’auto, paura per il 19enne alla guida: minorenne nei guai - Il giovane al volante ha rischiato di finire strada, una volta dato l’allarme sono subito arrivati i carabinieri. msn.com scrive
Ternana-Brescia, Fabio Liverani: “Intelligenza, attenzione e determinazione. Pettinari giocatore fuori ...
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it