L’altro ispettore streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata
. L’altro ispettore è la serie in onda per tre puntate in prima visione su Rai 1 dal 2 dicembre 2025 con protagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci. La serie vede il protagonista, l’ispettore Mimmo Dodaro, impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025: VINCE L’ALTRO ISPETTORE (17,4%), GIGI E VANESSA (17%), LA GOLEADA DELL’INTER (11%), CHI L’HA VISTO (9,6%)
Angelica Tuccini chi è Mimì di L’Altro Ispettore: età e biografia della giovanissima attrice
L’Altro Ispettore replica su Rai Premium ? Quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming
Questa sera alle 21:30 ultimo appuntamento con la serie "L'altro ispettore". Mimmo indaga sulla morte di Serena, infermiera investita mentre tornava a casa dopo il turno di notte in una clinica privata. Sull’asfalto nessun segno di frenata, nessuna traccia di al - facebook.com Vai su Facebook
L’altro ispettore — una fiction che racconta lavoro, sicurezza e dignità Scopri l’approfondimento: avveniredicalabria.it/lanima-di-mott… #LaltroIspettore #Fiction #SicurezzaSulLavoro #Diritti Vai su X
