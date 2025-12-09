L' altro ispettore | stasera su Rai 1 l' ultima puntata della fiction con Alessio Vassallo
Si congedano dal pubblico stasera 9 dicembre su Rai 1 i protagonisti de L'altro ispettore, chiudendo con un finale che lascia presagire una seconda stagione. La trama della terza puntata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025: VINCE L’ALTRO ISPETTORE (17,4%), GIGI E VANESSA (17%), LA GOLEADA DELL’INTER (11%), CHI L’HA VISTO (9,6%)
Angelica Tuccini chi è Mimì di L’Altro Ispettore: età e biografia della giovanissima attrice
L’Altro Ispettore replica su Rai Premium ? Quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming
Questa sera alle 21:30 ultimo appuntamento con la serie "L'altro ispettore". Mimmo indaga sulla morte di Serena, infermiera investita mentre tornava a casa dopo il turno di notte in una clinica privata. Sull’asfalto nessun segno di frenata, nessuna traccia di al - facebook.com Vai su Facebook
L’altro ispettore — una fiction che racconta lavoro, sicurezza e dignità Scopri l’approfondimento: avveniredicalabria.it/lanima-di-mott… #LaltroIspettore #Fiction #SicurezzaSulLavoro #Diritti Vai su X
