L’altro ispettore stasera su Rai 1 la puntata finale | cosa succede negli ultimi due episodi di stagione

Si chiude stasera con l'ultima attesissima puntata la fiction con Alessio Vassallo e Cesare Bocci che porta in prima serata il tema scottante e delicato della sicurezza sul lavoro. Le anticipazioni degli ultimi due episodi. L'ultimo appuntamento con L'altro ispettore arriva stasera, martedì 9 dicembre alle 21.30 circa su Rai 1, e mette Mimmo Dodaro davanti alle sfide più complesse dell'intera stagione. La fiction ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò intreccia nel finale due casi che mettono a dura prova l'ispettore del lavoro che ha il volto di Alessio Vassallo e riportano a galla un passato che pensava di aver lasciato alle spalle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

