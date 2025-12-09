L' altro ispettore stasera in tv l' ultima puntata della serie | le anticipazioni

9 dic 2025

Ultimo appuntamento con “L'altro ispettore”, con due episodi che mettono alle corde Mimmo Dodaro e il mondo che ruota intorno al suo lavoro. La serie con Alessio Vassallo, ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò, va in onda questa sera, martedì 9 dicembre su Rai 1, e continua a raccontare la realtà. 🔗 Leggi su Today.it

