La regista Paola Randi ci guida tra le location della serie Rai, e ci dice: "Abbiamo girato il più possibile in loco, hanno aperto anche le fabbriche alla produzione". È stata "realismo" la parola d'ordine sul set de L'altro ispettore, la nuova serie Rai con Alessio Vassallo e Cesare Bocci sull'ispettorato del lavoro in chiave gialla, ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò. Ce lo conferma la regista Paola Randi, che ha costruito un mondo che unisce realismo, umanità e un'idea nuova di detective story: un investigatore senza pistola, armato solo di empatia, ascolto e gentilezza. La regista ci ha raccontato il lavoro in Toscana, il rapporto con Lucca, la scelta dei veri casi che hanno ispirato gli episodi e la forza emotiva del suo protagonista, Mimmo Dodaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'altro ispettore, le location della serie Rai: Lucca non è solo Comics & Games!