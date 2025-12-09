L' altro ispettore le location della serie Rai | Lucca non è solo Comics & Games!

Movieplayer.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La regista Paola Randi ci guida tra le location della serie Rai, e ci dice: "Abbiamo girato il più possibile in loco, hanno aperto anche le fabbriche alla produzione". È stata "realismo" la parola d'ordine sul set de L'altro ispettore, la nuova serie Rai con Alessio Vassallo e Cesare Bocci sull'ispettorato del lavoro in chiave gialla, ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò. Ce lo conferma la regista Paola Randi, che ha costruito un mondo che unisce realismo, umanità e un'idea nuova di detective story: un investigatore senza pistola, armato solo di empatia, ascolto e gentilezza. La regista ci ha raccontato il lavoro in Toscana, il rapporto con Lucca, la scelta dei veri casi che hanno ispirato gli episodi e la forza emotiva del suo protagonista, Mimmo Dodaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

