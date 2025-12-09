L’altro ispettore | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Tpi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, 9 dicembre. Questa sera, martedì 9 dicembre 2025, su Rai 1 va in onda la terza puntata de L’altro ispettore, la nuova fiction con Alessio Vassallo, nei panni dell’ispettore Domenico Dodaro, detto Mimmo, dedicata ai temi della sicurezza sul lavoro. La serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

l8217altro ispettore le anticipazioni trama e cast della terza puntata

© Tpi.it - L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025: VINCE L’ALTRO ISPETTORE (17,4%), GIGI E VANESSA (17%), LA GOLEADA DELL’INTER (11%), CHI L’HA VISTO (9,6%)

Angelica Tuccini chi è Mimì di L’Altro Ispettore: età e biografia della giovanissima attrice

L’Altro Ispettore replica su Rai Premium ? Quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming

l8217altro ispettore anticipazioni tramaL'altro Ispettore, le anticipazioni delle ultime due puntate: la morte di un'infermiera e l'intossicazione da monossido di carbonio di due operai - Un prodotto originale Rai che affronta per la prima vola il tema della sicurezza sul lavoro attraverso ... Come scrive msn.com