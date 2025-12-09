L’altro ispettore | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

, 9 dicembre. Questa sera, martedì 9 dicembre 2025, su Rai 1 va in onda la terza puntata de L’altro ispettore, la nuova fiction con Alessio Vassallo, nei panni dell’ispettore Domenico Dodaro, detto Mimmo, dedicata ai temi della sicurezza sul lavoro. La serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

