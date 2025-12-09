L’altro Ispettore | il gran finale della serie che mette in luce una piaga italiana

Martedì 9 dicembre, in prima serata su Rai1, va in onda l’ultimo appuntamento con “L’altro Ispettore”, la serie che ha raccontato la sicurezza sul lavoro attraverso gli occhi dell’ispettore Domenico Dodaro, interpretato da Alessio Vassallo. Con lui sul set Cesare Bocci, Francesca Inaudi e la giovane Angelica Tuccini, la fiction ha conquistato il pubblico portando sul piccolo schermo una figura inedita: un ispettore “senza pistola”, le cui armi sono competenza, intelligenza ed empatia. La serie, ambientata tra le splendide vie di Lucca e i suoi dintorni, è stata co-prodotta da Rai Fiction – Anele – Rai Com e diretta da Paola Randi, ottenendo ottimi ascolti nelle prime due serate e avvicinando il pubblico a un tema di grande attualità, attraverso storie di lavoratori, famiglie e comunità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

