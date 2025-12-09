L’ALTRO ISPETTORE | FINALE DELLA SERIE CHE HA ACCESO UN FARO SU UNA PIAGA D’ITALIA

Bubinoblog | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento  –  martedì 9 dicembre in prima serata su Rai1  – con  “L’altro Ispettore”, la serie che ha messo al centro il lavoro  e la  cultura della sicurezza. Il tutto raccontato attraverso le vicende dell’ ispettore del lavoro   Domenico Dodaro, interpretato da  Alessio Vassallo, affiancato da  Cesare Bocci, da  Francesca Inaudi  e dalla piccola  Angelica Tuccini. Si conclude così con la terza puntata e ultima puntata  la serie che ha affrontato il tema della  sicurezza sul lavoro  attraverso le vicende dell’ ispettore del lavoro   Domenico Dodaro, interpretato da  Alessio Vassallo, per la regia di  Paola Randi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

l8217altro ispettore finale della serie che ha acceso un faro su una piaga d8217italia

© Bubinoblog - L’ALTRO ISPETTORE: FINALE DELLA SERIE CHE HA ACCESO UN FARO SU UNA PIAGA D’ITALIA

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217altro ispettore finale serieL’Altro ispettore, episodi Fine corsa e Seconda occasione su Rai 1: i casi e come finisce la prima stagione - Il protagonista indaga sulla morte di Furino Villa e Carmelo Ricci, che hanno perso la vita in un silo. Si legge su maridacaterini.it

Cerca Video su questo argomento: L8217altro Ispettore Finale Serie