L’Altro Ispettore 2 ci sarà?
L'attesa per una possibile seconda stagione di L’Altro Ispettore cresce tra i fan, ma la Rai non ha ancora confermato nulla. La conclusione della prima stagione ha lasciato molte domande e curiosità, alimentando le speculazioni sul futuro della serie e sulla possibilità di un nuovo capitolo.
Si potrebbe pensare che la Rai non abbia creduto abbastanza ne L’Altro Ispettore, la cui prima stagione si conclude questa sera. Ma forse non è esattamente così, e ve ne rendete conto vedendo l’ultima puntata. La serie è stata poco valorizzata, e questo è un fatto: in primis perchè, a fronte di una trama che si prestava perfettamente ad una lunga serialità, ne sono state realizzate solo tre puntate; in secondo luogo perchè le prime due sono state trasmesse in due giorni consecutivi, quasi a volersene liberare in fretta; infine, perchè l’intera serie è stata resa disponibile in anteprima su Rai Play, “bruciando” in qualche modo la messa in onda. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
