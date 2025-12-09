L’allarme della Cgil | Con questi stipendi tutti gli enti locali si stanno svuotando

L'allarme della Cgil evidenzia un grave problema nel settore pubblico locale, dove stipendi insufficienti, concorsi desolanti e carriere bloccate stanno compromettendo l'efficienza degli enti. Questa situazione rischia di indebolire i servizi offerti ai cittadini e di creare un vuoto che mette a rischio il funzionamento delle amministrazioni locali.

Concorsi deserti, stipendi tra i più bassi della pubblica amministrazione, carriere bloccate e uffici sempre più in difficoltà. È un quadro preoccupante quello che emerge dall’allarme lanciato dal sindacato Funzione Pubblica Cgil di Arezzo sullo stato di salute degli enti locali, proprio mentre in città si accende il dibattito sui programmi e sui possibili candidati a sindaco. Secondo il segretario generale Giacomo Nebbiai, al centro del confronto politico sembra mancare un elemento fondamentale: la consapevolezza delle reali condizioni in cui oggi operano i Comuni. "Seguiamo con interesse il dibattito sui programmi e sui candidati a sindaco ma ci sembra che manchi qualcosa e cioè la consapevolezza delle reali condizioni dei Comuni – afferma – penso che la situazione di gravissima difficoltà in cui operano i dipendenti degli enti locali non sia chiara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’allarme della Cgil: "Con questi stipendi tutti gli enti locali si stanno svuotando"

