L’albero della speranza torna a illuminare la frazione di Sappanico

L’albero della speranza ritorna a illuminare Sappanico, arricchito quest’anno da nuove luminarie autofinanziate. L’iniziativa, promossa dall’associazione Anti Degrado e dedicata a Paolo Baggetta, storico residente scomparso a settembre 2023, rappresenta un gesto di solidarietà e tradizione natalizia per la frazione.

L'albero della speranza torna a illuminare Sappanico e quest'anno ha anche una novità. L'associazione Anti Degrado, guidata da Patrizia Veroli e voluta da Paolo Baggetta, storico residente della frazione che è venuto a mancare a settembre del 2023, domenica ha arricchito le decorazioni natalizie anche con alcune luminarie autofinanziate. Luci scintillanti sono state messe nei tronchi degli alberi prima dell'impianto semaforico, venendo da Ancona, altre decorazioni luminose si trovano prima della pensilina del bus e in un vicolo del borgo è arrivata anche una stella cometa luminosa. L'albero della speranza è stato posizionato sotto la pensilina dell'autobus, anche questa recuperata recentemente dall'associazione, con un'opera di pulizia e l'allestimento di una mostra permanente di disegni dei bambini dell'asilo affissi nella bacheca.