L' albanese che ci piace
Tutti i salmi finiscono in gloria: riparte l'Albania. E, gloria all'Italia, finalmente i Paesi sicuri (se le toghe rosse non si inventano qualche altra diavoleria) si riprenderanno i clandestini che rendono insicuri i nostri paraggi. Qui alla Stazione centrale di Milano si corrono più rischi che nel Bangladesh o in Egitto, dove gli italiani se ne stanno spaparanzati con le chiappe al sole a predicare integrazione al Corvetto, eppure nella hit della sinistra troneggiano i coretti woke anti Meloni che dileggiano proprio il modello Albania. E invece questa è proprio l'albanese, l'unica, che ci piace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'albanese che ci piace - L'Europa, dopo una mangiatoia di decenni fra Ong e accoglienza, cambia linea sull'immigrazione clandestina e afferma il principio che chi non può entrare da noi non entra ...