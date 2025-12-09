L’alba di una nuova era | da oggi la F1 cambia tutto

Le lacrime di gioia di Norris sono già un ricordo. Da oggi, sul toboga di Yas Marina dove si è corso il gran premio di Abu Dhabi che ha consacrato il 26enne di Bristol campione 2025 vanno in scena i test dedicati alle gomme Pirelli destinati a mettere la parola fine alla Formula 1 di quest’anno. Si terranno dalle 6 alle 15 orario italiano (diretta su skysport.it). In primo piano, per noi tifosi delusi, le Rosse: senza vittorie nei gran premi (solo una Sprint con Hamilton a inizio anno), le SF-25 hanno chiuso il mondiale costruttori al quarto posto staccate di 435 lunghezze dalle McLaren iridate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

