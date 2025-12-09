Lake Como Wine Christmas Festival al Castello di Casiglio

Quicomo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si dice, attraverso una frase comunemente attribuita a Goethe, che “la vita è troppo breve per bere vini mediocri”. Qualcosa di simile, in modo ancora più netto, lo disse anche Luigi Veronelli, uno che di vino ne capiva davvero come pochi altri: “la vita è troppo corta per bere vini cattivi”. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lake Como Wine Christmas Festival al Castello di Casiglio - Vini del Roero Azienda Agricola Cascina Goregn di Allerino Gaudenzio Via Roma 3, Castagnito (CN) Azienda agricola Margherita s.

