Lake Como Wine Christmas Festival al Castello di Casiglio
Si dice, attraverso una frase comunemente attribuita a Goethe, che “la vita è troppo breve per bere vini mediocri”. Qualcosa di simile, in modo ancora più netto, lo disse anche Luigi Veronelli, uno che di vino ne capiva davvero come pochi altri: “la vita è troppo corta per bere vini cattivi”. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lake Como Wine Festival – Edizione Speciale WINE CHRISTMAS Castello di Casiglio 13 dicembre, dalle 10 alle 18 Immergiti nella magia del Natale tra calici selezionati, profumi autentici e sapori che scaldano il cuore. Vini d’eccellenza, salumi, form - facebook.com Vai su Facebook
"MONTAGNE DEL LAGO DI COMO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Lake Como Wine Christmas Festival al Castello di Casiglio - Vini del Roero Azienda Agricola Cascina Goregn di Allerino Gaudenzio Via Roma 3, Castagnito (CN) Azienda agricola Margherita s. Si legge su quicomo.it