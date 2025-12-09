All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L' Agnostico di Bullfrog è un prodotto che arriva nel tuo bagno come un eroe che non sapevi di meritare. E fa subito ordine in quel piccolo caos fatto di creme spuntate da chissà dove, balsami che promettono miracoli e dopobarba mezzi pieni dimenticati sul ripiano. Con lui cambia tutto: si tratta di un solo prodotto per barba, capelli, viso, post rasatura e perfino corpo. Un all-in-one che semplifica la routine e la rende più piacevole, più intuitiva e decisamente più furba. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'Agnostico di Bullfrog è l'idratante universale per viso, corpo, barba e capelli di cui non vorrai più fare a meno