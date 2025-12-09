L’Europa è “un gruppo di Stati in decadenza, guidati da leader deboli”. Donald Trump torna a colpire e lo fa senza filtri, in un’intervista a Politico che ha già infiammato il dibattito internazionale. L’ex presidente degli Stati Uniti accusa Bruxelles di essere solo “chiacchiere e zero azioni” di fronte al conflitto ucraino, spinge Kiev a tornare al voto e avverte: “La guerra non può diventare una scusa per evitare le elezioni”. Nel suo affondo, Trump rivendica anche di aver impedito una possibile escalation globale: “Se non fossi tornato alla Casa Bianca, quella guerra sarebbe potuta degenerare in una Terza Guerra Mondiale”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni