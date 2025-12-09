L’affondo di Trump | Leader europei deboli Ucraina verso il baratro E incalza Kiev sulle elezioni

Ilfogliettone.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa è “un gruppo di Stati in decadenza, guidati da leader deboli”. Donald Trump torna a colpire e lo fa senza filtri, in un’intervista a Politico che ha già infiammato il dibattito internazionale. L’ex presidente degli Stati Uniti accusa Bruxelles di essere solo “chiacchiere e zero azioni” di fronte al conflitto ucraino, spinge Kiev a tornare al voto e avverte: “La guerra non può diventare una scusa per evitare le elezioni”. Nel suo affondo, Trump rivendica anche di aver impedito una possibile escalation globale: “Se non fossi tornato alla Casa Bianca, quella guerra sarebbe potuta degenerare in una Terza Guerra Mondiale”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

l8217affondo di trump leader europei deboli ucraina verso il baratro e incalza kiev sulle elezioni

© Ilfogliettone.it - L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni

Duro affondo di Trump: "Biden figlio di p...ana"

Trump demolisce l’Onu: “Solo parole vuote”. Poi l’affondo sul clima: è una “truffa dell’energia verde”

Giorgia Meloni, l'affondo sul Green Deal: "Condivido molti punti con Trump"

l8217affondo trump leader europeiLeader europei: orgoglio e resilienza di fronte alle critiche di Trump - L'Europa si unisce per difendere il valore dei suoi leader di fronte alle critiche del presidente degli Stati Uniti. Segnala notizie.it