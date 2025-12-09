Ladri assaltano il magazzino delle ferrovie a Treviso armati di piccone per rubare il rame
Un 18enne rumeno è stato arrestato a Treviso per tentato furto di rame in un magazzino delle Ferrovie, grazie all'intervento della Polizia.
Boato nella notte, i ladri assaltano il bancomat
Ladri assaltano una villetta: in tre a volto scoperto per rubare di tutto
Assaltano il bancomat (due volte) ma l’esplosivo è troppo poco. Ladri in fuga senza soldi
Vanno in pizzeria e i ladri assaltano le loro auto https://ebx.sh/7Om6bz - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo assalto a un bancomat nel Tarantino, ladri in fuga. Hanno fatto esplodere la cassa automatica, chiodi sull'asfalto #ANSA Vai su X
