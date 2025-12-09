L' abbraccio di Lepore e del quartiere al 52enne aggredito | Ora insieme per trovare chi è stato

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha incontrato il 52enne con disabilità vittima di un'aggressione avvenuta venerdì in via Bentini, a Corticella. Un gesto di solidarietà e vicinanza che ha rafforzato il sostegno della comunità locale, impegnata a trovare i responsabili dell'episodio e a promuovere un clima di inclusione e sicurezza nel quartiere.

