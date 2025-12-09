La Yuasa deve fare qualcosa di più e meglio

Nel match tra Trento e Yuasa al PalaSavelli, i campioni d’Italia hanno sfruttato il ritmo per creare un divario decisivo. La squadra ospite ha dimostrato determinazione, rientrando più volte nel punteggio, ma ha incontrato difficoltà nel mantenere costanza. La sfida ha evidenziato le aree di miglioramento per la squadra di Magalini, ancora alla ricerca di continuità.

Il ritmo al servizio dei campioni d'Italia di Trento ha scavato il solco decisivo nella sfida del PalaSavelli con una Yuasa che ha visto proprio dai nove metri gli ospiti rintuzzare i tentativi di fuga di una Yuasa a tratti decisamente all'altezza di Michieletto e compagni anche al netto del ko nel primo set di Giulio Magalini, proprio uno degli ex di turno che teneva moltissimo alla sfida. "Sappiamo che Trento è una delle top al mondo. Ho subito – sottolinea Magalini - un piccolo fastidio ma nulla di particolare. Pensiamo alla prossima che per noi è molto molto importante. La squadra per la prima metà di tutti set ha giocato bene poi loro hanno preso un grande ritmo in battuta ma è questo il ritmo da dover tenere per rimanere in gara contro certe squadre.

