La Volta Buona manca l’albero di Natale in studio | il motivo svelato da Caterina Balivo

Durante le festività natalizie, nello studio di La Volta Buona manca l’albero di Natale. Caterina Balivo ha spiegato il motivo di questa scelta, sorprendendo i telespettatori e creando curiosità intorno alla produzione del programma.

Nonostante l’arrivo delle festività natalizie, manca l’albero di Natale nello studio de La Volta Buona: il motivo svelato da Caterina Balivo. Finalmente ci siamo: dopo una lunghissima attesa, sono arrivate le festività natalizie. In Italia l’8 dicembre rappresenta simbolicamente l’inizio delle feste: da adesso fino all’Epifania non mancheranno pranzi super, cenoni e aperitivi con amici e colleghi. La bellissima Caterina Balivo – Cityrumors.it – Foto Instagram Anche negli studi televisivi, i produttori stanno portando il Natale nelle case degli italiani con addobbi carini e con i classici alberi del periodo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it