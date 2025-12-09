La Volta Buona le pagelle del 9 dicembre | Jalisse contro Carlo Conti 5 il funerale di Sandro Giacobbe Senza voto
“Il Sandokan Can Yaman sarà al Festival di Sanremo 2026?”, inizia con questa domanda tra il curioso e il provocatorio la puntata de La Volta Buona di martedì 9 dicembre. A farla la conduttrice, Caterina Balivo, impaziente di parlarne con i numerosi ospiti in studio. I temi sul tavolo del pomeriggio di Rai 1 sono stati molti: da Sanremo 2026 a Can Yaman, dal possibile ritorno di Fiorello al Festival (grazie a Giorgia) al triste saluto a Sandro Giacobbe, con i funerali in diretta da Chiavari. A chiudere la puntata l’intervista a Bruno Vespa. Ecco le (nostre) pagelle. Can Yaman a Sanremo 2026? “Se diamo un senso”. 🔗 Leggi su Dilei.it
Stella Michelin, Ticchi vuole entrare nel firmamento: “Speriamo sia la volta buona”
«Non è molestia, è una cosa da maschi»: la controversa posizione dell'attrice a "La volta buona"
Anna Falchi gela lo studio de La volta buona: «Il catcalling non è una molestia, a me non dà fastidio e nel subconscio non dispiace a nessuno»
Niente albero di #Natale nel programma Rai La Volta Buona. #CaterinaBalivo: "Non ci sono soldi" Vai su X
“Non ci sono i soldi, così mi è stato detto dal capo autore” Lo studio di La Volta Buona ieri era senza decorazioni natalizie e molti telespettatori hanno commentato sui social l’assenza dell’albero di Natale. Le parole della conduttrice - facebook.com Vai su Facebook
