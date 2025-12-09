La vita di Giovanni XXIII? È uno show teatrale A Sotto il Monte il casting per trovare chi interpreterà il Papa buono da bambino

Sotto il Monte (Bergamo), 9 dicembre 2025 – La vita meno conosciuta di Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), il futuro Papa Giovanni XXIII, diventa uno spettacolo teatrale. Si intitola "Un bambino diventato Papa" ed è un progetto firmato da Emanuele Roncalli e Oreste Castagna, realizzato con il partenariato di Rai Kids ed Edufactory Aps e in collaborazione con il Santuario San Giovanni XXIII di Sotto al Monte. Niente tatuaggi . La produzione ha annunciato l'avvio del casting per individuare un bambino tra i 7 e i 9 anni che interpreterà il giovane Roncalli. Le selezioni si terranno il 5 gennaio 2026, alle ore 16, presso il Teatro Giovanni XXIII, a Sotto il Monte, paese natale del pontefice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

