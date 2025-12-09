La visita dei reali inglesi Giornata indimenticabile La città ha fatto breccia nei cuori di Carlo e Camilla

La visita dei reali inglesi ha lasciato un segno indelebile nella nostra città, trasformandola in un palcoscenico di emozioni e stupore. Tra guide, chef, artisti e autorità locali, ogni attore ha contribuito a rendere questa giornata un evento memorabile, celebrando la ricchezza storica e culturale del nostro territorio.

Tutti pronti. Le guide storiche e gli chef, gli sciucaren e gli enologi, gli attori e i sindaci: ognuno ha fatto la sua parte per assicurarsi che la bellezza della nostra città, della sua storia millenaria e dei suoi tesori, risaltasse al meglio. Che arrivasse negli occhi e nel cuore dei regnanti più famosi del mondo: Carlo III e la consorte Camilla, sovrani del Regno Unito, ospiti assieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 10 aprile di una visita destinata a restare nella memoria collettiva. Prima avevano trascorso tre giorni a Roma, ed è impossibile non pensare a un filo rosso che collega le due città direttamente dal passato, le due capitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La visita dei reali inglesi. Giornata indimenticabile. La città ha fatto breccia nei cuori di Carlo e Camilla

Leggi anche questi approfondimenti

29 Dicembre: Thailandia Visita tra Palazzi Reali, Parchi storici, pranzi in Ristoranti locali immersi in bellissimi giardini tropicali - facebook.com Vai su Facebook

La visita dei reali inglesi. Giornata indimenticabile. La città ha fatto breccia nei cuori di Carlo e Camilla - Ravenna si è sentita di nuovo capitale e ha dato il meglio, tra storia e folklore. Lo riporta msn.com