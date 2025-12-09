La verità oltre i miti | nutrizione e consapevolezza nel saggio Quello che non ti hanno mai detto sul cibo e sull’integrazione di Atanasio De Meo

“Quello che non ti hanno mai detto sul cibo e sull’integrazione” di Atanasio De Meo è un testo che vuole fare chiarezza in un momento storico in cui l’informazione nutrizionale scorre veloce, incontrollata e spesso inaffidabile. L’autore – farmacista, biologo e nutrizionista clinico – presenta un libro che è al tempo stesso un manuale scientifico e una guida etica alla consapevolezza alimentare. L’opera nasce dall’urgenza di sgretolare una serie di miti radicati attorno al cibo e all’integrazione, che spesso influenzano negativamente la salute delle persone; con un linguaggio diretto e a tratti provocatorio, l’autore affronta soprattutto la superficialità diffusa nel settore: figure improvvisate, professionisti incompleti, mode alimentari che dettano regole infondate e un web che amplifica a dismisura informazioni prive di fondamento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

