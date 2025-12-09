La vera storia di Hannah Ocuish la bambina che ringraziò prima di salire al patibolo

“Grazie, sei stato gentile.” Con queste parole si concluse la vita di Hannah Ocuish, la persona più giovane giustiziata nella storia degli Stati Uniti, condannata a morte per impiccagione il 20 dicembre 1786 a New London, nel Connecticut, all’età di soli 12 anni e mezzo. Ma di quali colpe fu accusata? E perché la sua storia riecheggia ancora nell’attualità? Scopriamolo insieme. Vi raccomandiamo. Pena di morte ai bambini: diventare grandi per essere impiccati. Condannati a morte da bambini per essere poi impiccati da adulti, passando gli anni in attesa dell'esecuzione in carcere. È quello che succede, pu. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

