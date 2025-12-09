La Unità di Valutazione Multidimensionale | natura funzioni e implicazioni per la scuola dell’inclusione
La Unità di Valutazione Multidimensionale rappresenta oggi uno degli strumenti più sofisticati e avanzati dell’intero sistema italiano dell’inclusione scolastica. Il legislatore l’ha concepita non soltanto come dispositivo tecnico per la raccolta di informazioni, ma come architettura valutativa complessa, espressamente finalizzata a decifrare in modo integrato il funzionamento dell’alunno, l’impatto delle condizioni ambientali e il nesso tra partecipazione e qualità del contesto. L’UVM non nasce per certificare un deficit, né per attestare una diagnosi sanitaria, ma per comporre in un’unica prospettiva i diversi fattori che incidono sulla vita scolastica e sociale dello studente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
