La Unità di Valutazione Multidimensionale | natura funzioni e implicazioni per la scuola dell’inclusione

La Unità di Valutazione Multidimensionale rappresenta oggi uno degli strumenti più sofisticati e avanzati dell’intero sistema italiano dell’inclusione scolastica. Il legislatore l’ha concepita non soltanto come dispositivo tecnico per la raccolta di informazioni, ma come architettura valutativa complessa, espressamente finalizzata a decifrare in modo integrato il funzionamento dell’alunno, l’impatto delle condizioni ambientali e il nesso tra partecipazione e qualità del contesto. L’UVM non nasce per certificare un deficit, né per attestare una diagnosi sanitaria, ma per comporre in un’unica prospettiva i diversi fattori che incidono sulla vita scolastica e sociale dello studente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it