La Unità di Valutazione Multidimensionale | natura funzioni e implicazioni per la scuola dell’inclusione

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Unità di Valutazione Multidimensionale rappresenta oggi uno degli strumenti più sofisticati e avanzati dell’intero sistema italiano dell’inclusione scolastica. Il legislatore l’ha concepita non soltanto come dispositivo tecnico per la raccolta di informazioni, ma come architettura valutativa complessa, espressamente finalizzata a decifrare in modo integrato il funzionamento dell’alunno, l’impatto delle condizioni ambientali e il nesso tra partecipazione e qualità del contesto. L’UVM non nasce per certificare un deficit, né per attestare una diagnosi sanitaria, ma per comporre in un’unica prospettiva i diversi fattori che incidono sulla vita scolastica e sociale dello studente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Valutazione multidimensionale, passaggio fondamentale della riforma disabilità - Valutazione positiva da parte della Fish sullo schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della ... Si legge su vita.it

Cerca Video su questo argomento: Unit224 Valutazione Multidimensionale Natura