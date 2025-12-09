La tisana amara che alleggerisce corpo e pensieri
Poche piante e pochi ortaggi sono originali, versatili e benefici come i caciofi. Nel mondo dei rimedi naturali, pochi ingredienti hanno la reputazione intensa e un po’ selvatica del carciofo. Le sue foglie, ricche di composti amari, sono da sempre considerate un alleato del fegato e della digestione lenta, e oggi la tisana di carciofo sta vivendo un nuovo momento di popolarità tra chi cerca routine di benessere semplici ma efficaci. È una bevanda dal gusto deciso, particolarmente amata in quelle giornate in cui ci si sente appesantiti, gonfi o mentalmente off. Non promette miracoli, però offre un aiuto concreto grazie alla presenza di cinarina e altri antiossidanti che sostengono i processi metabolici. 🔗 Leggi su Amica.it
