La terapia intensiva del San Raffaele in tilt | via Francesco Galli il cda dell’ospedale nomina Marco Centenari nuovo amministratore

Il Gruppo San Donato SpA ha deciso di revocare all’unanimità Francesco Galli, amministratore unico dell’Irccs Ospedale San Raffaele, a seguito di gravi eventi verificatisi nella notte tra il 6 e il 7 dicembre. La decisione è stata presa durante una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione, che ha nominato Marco Centenari nuovo amministratore dell'ospedale di Milano.

Milano, 9 dicembre 2025 – Il Consiglio di amministrazione di Gruppo San Donato SpA, riunitosi questa mattina con procedura di urgenza, a seguito dei gravi fatti verificatisi nella notte tra il 6 del 7 dicembre scorso nell'ospedale San Raffaele, ha comunicato di aver votato all'unanimità la procedura di revoca nei confronti del dottor Francesco Galli, amministratore unico dell'Irccs Ospedale San Raffaele. Le dimissioni lampo di Galli . Galli, venuto a conoscenza dell'avvio della procedura, aveva comunicato (già ieri 8 dicembre, ndr) le proprie irrevocabili dimissioni a partire dalla data odierna, si legge in una nota.

