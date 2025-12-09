La tendenza dei prestiti online Svetta l’età media dei richiedenti
I prestiti online stanno vivendo una fase di crescita nelle Marche, con un aumento delle richieste di finanziamenti. Secondo i dati dell’Osservatorio PrestitiOnline, emerge una tendenza interessante riguardo all’età media dei richiedenti, che si attesta su livelli significativi. Questo andamento riflette un rinnovato interesse per le soluzioni di credito digitale e il ritorno alla ripresa economica.
Nelle Marche i finanziamenti tornano a respirare. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it, che nel quarto trimestre 2025 registrano tassi medi più bassi rispetto al 2024: i prestiti personali scendono dall’8,62% all’8,21%, mentre il Taeg sulle cessioni del quinto per i dipendenti privati cala dal 7,02% al 6,67%. Un quadro nazionale positivo che trova riscontri anche nel Maceratese. Nel quarto trimestre 2025, la fotografia delle richieste di cessione del quinto nelle Marche restituisce un quadro dinamico, in cui Macerata si distingue per profilo dei richiedenti e caratteristiche dei finanziamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
