La Tazzina della Legalità porta la memoria a Palazzo Zanca gli uomini delle scorte di Falcone e Borsellino raccontano il coraggio

Messinatoday.it | 9 dic 2025

Mattinata dal forte valore simbolico a Palazzo Zanca, dove il vicesindaco Salvatore Mondello ha ricevuto due figure storiche della lotta alla criminalità organizzata: Mimmo Scordino, già membro della scorta del giudice Giovanni Falcone, e Nicola Catanese, ex caposcorta di Paolo Borsellino.

