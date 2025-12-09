La tappa romana di Zelensky per un piano di pace dal consenso ampio
Il presidente ucraino Zelensky si sposta a Roma per promuovere un piano di pace ampiamente condiviso, in un contesto in cui la Russia rimane inattiva. Mentre i funzionari ucraini negoziano negli Stati Uniti e Zelensky dialoga telefonicamente con altri leader, l’obiettivo è rafforzare gli sforzi diplomatici per una risoluzione del conflitto.
