La tangenziale di Tirano Gli ultimi 48 metri di scavi | Sicurezza innanzitutto

L'Anas ha avviato interventi di sicurezza negli ultimi 48 metri di scavo della tangenziale di Tirano, assicurando un'attenzione particolare alla tutela di operai e cittadini. Queste misure mirano a garantire un avanzamento sicuro dei lavori e la conclusione della variante nel rispetto delle norme di sicurezza.

L’ Anas intensifica e rafforza le misure di sicurezza negli ultimi 50 metri di scavo della variante di Tirano. Nel corso degli interventi di completamento della tangenziale di Tirano, tratto che non verrà completato prima delle Olimpiadi, come annunciato giorni fa dal sindaco della cittadina aduana, la sicurezza rimane la priorità assoluta di Anas. A meno di 50 metri, 48 per la precisione, dal termine dello scavo, le difficoltà sorte per una serie di infiltrazioni d’acqua nelle pareti rocciose stanno mettendo a dura prova la fase conclusiva dei lavori nella galleria naturale. Circa 250 tecnici sono impegnati sul cantiere con turnazioni continuative, sette giorni su sette, per superare queste criticità e completare l’opera nei tempi programmati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tangenziale di Tirano. Gli ultimi 48 metri di scavi: "Sicurezza innanzitutto"

