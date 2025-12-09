La strategia americana L’Europa secondo Trump | anatomia di un’aggressione gentile 

L'articolo analizza la strategia americana nei confronti dell'Europa secondo il documento della Casa Bianca del 2025. Viene evidenziato come gli Stati Uniti considerino il continente in crisi, privato di fiducia e in declino economico, segnando un cambio di percezione e di approccio nei confronti del Vecchio Continente.

Il punto di partenza, nel documento strategico della Casa Bianca del 2025, è netto: l'Europa non è più vista come un alleato da rafforzare ma come un continente smarrito, in declino economico, privo di fiducia in sé stesso. Il testo parla apertamente di "civilizational erasure", perdita di identità, crollo demografico, incapacità politica. Una diagnosi che non ha il tono dell'analisi neutra: è l'atto d'accusa che prepara l'intervento. ? L'aggressione non è militare, non è commerciale: è culturale e strategica. Si parte dall'idea che l'Europa sia stata corrotta dalle proprie istituzioni: "regulatory suffocation", si legge, regolazione asfissiante, incapacità di valorizzare talenti, difficoltà nel proteggere confini e identità.