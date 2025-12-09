La storica sciovia è senza guida e potrebbe non riaprire | poche ore alla chiusura del bando
La sciovia storica senza guida rischia di non riaprire, mentre manca poco alla scadenza del bando per la gestione della skiarea Predaia. Fino ad ora, nessuna candidatura è arrivata, sollevando preoccupazioni per il futuro della struttura e delle attività legate alla località. La situazione mette in discussione la continuità di un importante punto di riferimento per gli appassionati di sport invernali.
La notizia è di quelle che pesano come una seggiovia ferma: il bando per la gestione della skiarea Predaia è scaduto e nessuno sembra essersi fatto avanti. A poche ore dalla chiusura, non risultano offerte per rilevare la piccola stazione sopra Smarano, a 1.200 metri di quota. Una situazione che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
La storica sciovia è senza guida e potrebbe non riaprire: poche ore alla chiusura del bando
L'antisemitismo è una piaga reale e storica, ma il termine si è trasformato in un'arma impropria, brandita non per proteggere una comunità, ma per blindare dalle critiche uno Stato estero. L'ultimo atto di questa strategia in Italia porta la firma, a sorpresa ma non - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi linkiesta.it
"Ormai è un regolamento di conti. Città ostaggio del centrosinistra" ilrestodelcarlino.it
Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia ilrestodelcarlino.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Meldola, raccolta doni per i bimbi ucraini ilrestodelcarlino.it
Milan, chi al posto di Maignan nel mercato? Spunta fuori il nome più interessante di tutti pianetamilan.it