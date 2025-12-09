La storica sciovia è senza guida e potrebbe non riaprire | poche ore alla chiusura del bando

La sciovia storica senza guida rischia di non riaprire, mentre manca poco alla scadenza del bando per la gestione della skiarea Predaia. Fino ad ora, nessuna candidatura è arrivata, sollevando preoccupazioni per il futuro della struttura e delle attività legate alla località. La situazione mette in discussione la continuità di un importante punto di riferimento per gli appassionati di sport invernali.

La notizia è di quelle che pesano come una seggiovia ferma: il bando per la gestione della skiarea Predaia è scaduto e nessuno sembra essersi fatto avanti. A poche ore dalla chiusura, non risultano offerte per rilevare la piccola stazione sopra Smarano, a 1.200 metri di quota. Una situazione che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it